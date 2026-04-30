i cinghiali grufolano e seminano sacchi di rifiuti sotto accusa la gestione

I cinghiali sono stati protagonisti di un episodio a Fabriano, dove hanno grufolato tra i sacchi di rifiuti lasciati lungo via Le Conce. La strada si è trasformata in una discarica a cielo aperto, con sacchi squarciati e rifiuti sparsi ovunque. L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla gestione dei rifiuti e sulla presenza della fauna selvatica in città.

Lo scenario di via Le Conce, trasformata ieri mattina in una discarica a cielo aperto con sacchi squarciati e rifiuti ovunque, ha riacceso con violenza il dibattito sulla convivenza tra cittadini e cinghiali e fauna selvatica a Fabriano. I cittadini, esasperati dal degrado, hanno sollecitato l’intervento del consigliere di minoranza Danilo Silvi, che ha prontamente denunciato la situazione via social chiamando in causa la gestione del servizio di raccolta e la responsabilità della sindaca. Secondo Silvi, l’episodio di martedì notte è molto probabilmente opera dei cinghiali, ma il problema risiederebbe alla radice: "Non è possibile dare sempre la colpa ai cittadini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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