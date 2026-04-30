Hisense Elevates Fashion and Culture with Iconic Campaign in Celebration of The Devil Wears Prada 2 in Theaters May 1

Hisense ha annunciato una collaborazione con 20th Century Studios per promuovere il film “The Devil Wears Prada 2”, che uscirà nelle sale cinematografiche il primo maggio. La campagna combina elementi di moda e cultura, evidenziando l’uso delle tecnologie di display per valorizzare l’estetica e l’innovazione. La partnership si concentra sulla promozione del film attraverso iniziative pubblicitarie e contenuti digitali, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e celebrare l’uscita nelle sale.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE QINGDAO, China, April 30, 2026 PRNewswire — Hisense, a leading brand in TV displays, redefines the intersection of innovation and aesthetics through a landmark collaboration with 20th Century Studios’ The Devil Wears Prada 2, in theaters May 1st. This campaign brings Hisense’s pioneering RGB MiniLED display technology into the heart of the fashion and cultural world, marking a new step in expanding the role of advanced displays. This strategic collaboration came to life at The Devil Wears Prada 2 World Premiere, where Hisense RGB TVs were integrated into a high?profile global red?carpet setting defined by visual storytelling and global cultural attention.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Hisense Elevates Fashion and Culture with Iconic Campaign in Celebration of The Devil Wears Prada 2 in Theaters May 1 Notizie correlate Anna Wintour non appare in The Devil Wears Prada 2: ecco perché il regista ha detto noNonostante le aspettative e le dichiarazioni che avevano alimentato la curiosità dei fan, Anna Wintour non compare in The Devil Wears Prada 2, il... Meryl Streep e Anne Hathaway riportano Il Diavolo Veste Prada sul red carpet a Città del Messico (e sì, è già iconic)La premiere de Il Diavolo Veste Prada 2 a Città del Messico non è stata solo un evento stampa, diciamocelo: è stata una specie di déjà-vu fashion, ma...