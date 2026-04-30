Un nuovo sondaggio realizzato da Emg per la trasmissione Tg3 Linea Notte mostra un risultato che ha sorpreso molti, con alcuni candidati che superano tutti gli altri. La rilevazione fornisce dati aggiornati sulla situazione politica del paese, evidenziando chi sta attualmente guidando la corsa elettorale. I risultati sono stati diffusi senza commenti, offrendo una visione chiara delle preferenze degli elettori in questo momento.

L’ultimo sondaggio elettorale realizzato da Emg per la trasmissione Tg3 Linea Notte offre una fotografia estremamente nitida e per certi versi sorprendente dell’attuale panorama politico italiano. I dati raccolti dal team diretto da Pierluca Terzulli non si limitano a confermare alcuni trend consolidati ma evidenziano un sostanziale pareggio tecnico tra i due grandi blocchi contrapposti. La rilevazione mostra come il consenso si stia cristallizzando attorno a poli ben definiti, con Fratelli d’Italia che mantiene saldamente la testa della classifica mentre il Partito Democratico cerca di accorciare le distanze guidando la riscossa dell’opposizione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Hanno superato tutti”. Sondaggi, risultato clamoroso: ecco chi sta vincendo adesso

SONDAGGI POLITICI OGGI ECCO COSA STA SUCCEDENDO DAVVERO

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Il campo largo è avanti con il 45,3% dei voti rispetto al centrodestra, al 44,7%. Tra le due coalizioni è testa a testa. Scende inoltre, la fiducia nel governo Meloni. Lo dice l’ultimo sondaggio di Emg. - facebook.com facebook

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi (con variazione rispetto al 16 aprile): FdI 28,2% (+0,1) PD 22,4% (0) M5S 12,8% (0) FI 8,2% (-0,1) Lega 7,0% (-0,2) AVS 6,5% (+0,3) FN 3,4% (-0,1) Azione 3,1% (+0,1) IV 2,4% (-0,1) +E 1,5% (0) NM x.com