I dati della Supermedia dei sondaggi di Youtrend per Agi indicano un calo significativo dei consensi per un partito, considerato il peggior risultato tra tutti i soggetti politici monitorati. La rilevazione riflette un momento di flessione rispetto alle precedenti rilevazioni e rappresenta un cambiamento negli equilibri politici italiani. L’analisi si basa su una media di più sondaggi recenti, senza interpretazioni o valutazioni.

I nuovi dati della Supermedia dei sondaggi realizzata da Youtrend per Agi fotografano un passaggio delicato per gli equilibri politici italiani. Dopo settimane segnate da tensioni interne e passaggi critici, il centrodestra registra un arretramento complessivo, mentre il cosiddetto “campo largo” guadagna terreno fino a superare, anche se di poco, la coalizione di governo. Il dato più rilevante è proprio questo: per la prima volta nella Supermedia, l’area di centrosinistra supera il centrodestra. Un segnale che, pur non determinando effetti immediati sugli equilibri parlamentari, ha un peso politico evidente, soprattutto in prospettiva futura. Fratelli d’Italia in calo: il dato peggiore dalle europee 2024. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Il peggior risultato tra tutti i partiti”. Sondaggi, crollo clamoroso per loro

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