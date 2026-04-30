Ha confessato Lite familiare degenera in tragedia | cosa ha fatto al fratello minore

Un pomeriggio di violenza si è concluso con l’omicidio di un uomo di 28 anni a Tricase, nel Salento. L’episodio è avvenuto in un appartamento di via Cadorna, dove la vittima viveva con il fratello minore e un altro connazionale. Secondo quanto si apprende, l’uomo ha confessato di aver agito durante una lite familiare che è degenerata in tragedia. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un pomeriggio di sangue ha sconvolto Tricase, nel cuore del Salento. Un uomo di 28 anni, originario del Bangladesh, è morto giovedì 30 aprile 2026 in un appartamento di via Cadorna, dove viveva insieme al fratello maggiore e a un connazionale. L’allarme è scattato intorno alle 17.30, quando il terzo uomo presente in casa ha chiesto aiuto e ha fatto intervenire i soccorsi. Per la vittima, però, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto e hanno fermato il fratello della vittima, un 32enne anche lui originario del Bangladesh. Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia sarebbe maturata al culmine di una lite familiare degenerata in pochi istanti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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