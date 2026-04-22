Alatri Conferenza dei Carabinieri della locale Compagnia nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Sandro Pertini

I Carabinieri della compagnia di Alatri hanno incontrato gli studenti dell’Istituto “Sandro Pertini” per una conferenza nell’aula magna della scuola. Durante l’evento sono stati illustrati aspetti legati al lavoro delle forze dell’ordine e alle attività di prevenzione. L’incontro ha coinvolto studenti e docenti, offrendo un momento di confronto diretto con i rappresentanti delle forze dell’ordine. È stato un appuntamento regolare nel calendario scolastico dell’istituto.

Cronache Cittadine ALATRI – I Carabinieri della Compagnia di Alatri hanno tenuto una conferenza presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sandro Pertini” L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Alatri. Conferenza dei Carabinieri della locale Compagnia nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Sandro Pertini” Notizie correlate Cerimonia nell'istituto Alberghiero per l'intitolazione dell'aula magna a "Peppe De Cecco"Alle ore 11 di mercoledì 11 marzo è prevista l'inaugurazione dell'aula magna dell'istituto alberghiero intitolata a “Peppe De Cecco”. Roma. Intelligenza Artificiale e Psicoterapia: un convegno nazionale sul futuro della cura nell’Aula Magna dell’Università Pontificia SalesianaIl programma prevede sessioni dedicate alla comprensione dell’IA, al suo ingresso nella relazione terapeutica e ai temi dell’etica e della governance... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Alatri, rubano piante di ulivo secolari individuati e deferiti gli autori; Montecassino, l'abbazia candidata a patrimonio Unesco: sopralluogo della commssione e raddoppia l'area vincolata; Alatri: rubano due piante di ulivo secolari, denunciati; Frosinone, identificata la presunta autrice dei furti e danneggiamenti alle statue sacre nelle chiese della provincia. Alatri (Fr). Furti di Ulivi secolari: individuati gli autori, denunciatii Carabinieri si portavano presso l’abitazione dei due soggetti ove trovavano le due piante di ulivo che sottoponevano a sequestro ... ilmetropolitano.it I Carabinieri nella Resistenza, la conferenza organizzata dalla Sezione di Arezzo dell’Associazione Nazionale CarabinieriArezzo, 14 novembre 2025 – Si svolgerà sabato 15 novembre, a partire dalle ore 10,30, presso la casa del Petrarca ad Arezzo, la conferenza dal titolo I Carabinieri nella Resistenza, organizzata ... lanazione.it Un commerciante residente a Trieste, titolare di alcuni esercizi pubblici della città, si è presentato nei giorni scorsi presso la Stazione Carabinieri di Trieste via dell’Istria, denunciando lo smarrimento di 7.000 euro in contanti, accidentalmente gettati tra i rifiuti in - facebook.com facebook Maxi operazione dei Carabinieri al Quarticciolo, nel quadrante est della Capitale. I militari hanno bloccato i principali punti di accesso alle piazze di spaccio del quartiere, con il supporto di droni: il bilancio è di 12 arresti, 2 denunce e oltre 200 dosi, tra cocaina x.com