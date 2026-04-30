In Italia, la grazia presidenziale viene concessa in modo molto raro e mai revocata. Il processo prevede diversi passaggi, tra cui l’accertamento di elementi non veritieri e l’ottenimento di un nuovo parere dal ministero della Giustizia. Solo successivamente, il presidente della Repubblica può decidere di concedere la grazia, che rappresenta un atto di clemenza. La procedura si conclude con la firma del decreto di grazia, che diventa definitivo.

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© Virgilio.it - Grazia presidenziale, perché non è mai accaduto un caso di revoca e quali sono i passaggi chiave

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