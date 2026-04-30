Grave infortunio al ginocchio per Cristina Chirichella | Conegliano perde un pilastro per la Final Four di Champions League

Da oasport.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita cruciale, la squadra di pallavolo ha subito la perdita di una delle sue giocatrici chiave a causa di un grave infortunio al ginocchio. L’incidente si è verificato in un momento decisivo della stagione, lasciando il team senza uno dei suoi elementi principali. La giocatrice coinvolta è stata immediatamente assistita e sottoposta a controlli medici, mentre la squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide senza di lei.

In uno dei momenti più importanti della stagione, la I moco Volley Conegliano perde una delle sue più importanti giocatrici. Con una nota rilasciata attraverso i canali social, la squadra campione d’Italia ha comunicato il grave infortunio di Cristina Chirichella che sarà costretta a saltare la trasferta ad Istanbul in occasione della semifinale della Champions League 2026, dove le italiane incontreranno il VakifBank Istanbul sabato 2 maggio. Dopo gli esami effettuati dallo staff medico la diagnosi è stata purtroppo confermata: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stagione praticamente finita per Chirichella. Il club veneto comunica inoltre che nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori aggiornamenti prima di sottoporre l’atleta all’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Oasport.it

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