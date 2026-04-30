Grave infortunio al ginocchio per Cristina Chirichella | Conegliano perde un pilastro per la Final Four di Champions League

Durante una partita cruciale, la squadra di pallavolo ha subito la perdita di una delle sue giocatrici chiave a causa di un grave infortunio al ginocchio. L’incidente si è verificato in un momento decisivo della stagione, lasciando il team senza uno dei suoi elementi principali. La giocatrice coinvolta è stata immediatamente assistita e sottoposta a controlli medici, mentre la squadra si prepara ad affrontare le prossime sfide senza di lei.

In uno dei momenti più importanti della stagione, la I moco Volley Conegliano perde una delle sue più importanti giocatrici. Con una nota rilasciata attraverso i canali social, la squadra campione d’Italia ha comunicato il grave infortunio di Cristina Chirichella che sarà costretta a saltare la trasferta ad Istanbul in occasione della semifinale della Champions League 2026, dove le italiane incontreranno il VakifBank Istanbul sabato 2 maggio. Dopo gli esami effettuati dallo staff medico la diagnosi è stata purtroppo confermata: lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stagione praticamente finita per Chirichella. Il club veneto comunica inoltre che nei prossimi giorni verranno svolti ulteriori aggiornamenti prima di sottoporre l’atleta all’intervento chirurgico.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Grave infortunio al ginocchio per Cristina Chirichella: Conegliano perde un pilastro per la Final Four di Champions League Notizie correlate Cristina Chirichella: “Di batoste ne ho superate. Conegliano favorita, ma abbiamo visto che la palla è rotonda”Ospite d’eccezione per Volley Night, trasmissione sulla pallavolo di OA Sport TV. Conegliano magistrale in Turchia: Ankara strapazzato in Champions League, Final Four più vicinaLe Campionesse d’Europa avranno bisogno di conquistare due set in occasione della sfida di ritorno in programma settimana prossima al PalaVerde di...