Grandangolo | tra fotografia e geopolitica i segreti dei luoghi feriti

La quinta edizione di Grandangolo si svolgerà il 9 e 10 maggio a Monticello Brianza. L’evento riunisce esperti che analizzano i legami tra geopolitica, conflitti attuali e le trasformazioni fisiche dei territori europei. Durante le giornate si discuterà di come i cambiamenti nei paesaggi siano influenzati da questioni politiche e militari, con un focus particolare sulle aree più colpite da tensioni e conflitti recenti.

? Cosa sapere La quinta edizione di Grandangolo si terrà il 9 e 10 maggio a Monticello Brianza.. Esperti analizzano i legami tra geopolitica, conflitti attuali e trasformazioni fisiche dei territori europei.. Il 9 e il 10 maggio la quinta edizione di Grandangolo si terrà a Villa Greppi, a Monticello Brianza, focalizzandosi sul tema dei paesaggi contaminati attraverso un programma che intreccia geopolitica, fotografia e storia. L’iniziativa, curata da Daniele Frisco e Valentina Sala, rientra nel progetto Album – Brianza paesaggio aperto. Questa manifestazione è promossa dall’associazione Brig con la supervisione istituzionale del Consorzio Brianteo Villa Greppi, ricevendo inoltre il supporto finanziario di Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding, Silea e Acinque tramite il Fondo Ambiente e Cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grandangolo: tra fotografia e geopolitica i segreti dei luoghi feriti Notizie correlate Leggi anche: Luoghi segreti a Sanremo: guida alla città invisibile tra miti, leggende e retroscena Leggi anche: Torna «Pasquetta sulle Vie del Sacro» tra arte, musica e luoghi segreti Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Laowa Lovers 2026, i consigli dei giurati: Luca Campigotto; see in the sea international underwater photocontest. mostra fotografica a cura dell’ortona sub; Migliori Smartphone sotto i 300 Euro: Classifica 2026; Riccardo Cuccioletta, esce il video di 'Un altro cielo'. Villa Greppi: tutto pronto per la quinta edizione di Grandangolo, il 9 e 10 maggioDalla Groenlandia ai paesi che si affacciano sul Mar Nero, dalle città devastate dalle guerre e sempre più militarizzate a una Kharkiv ferita ma resiliente, fino a un'Europa in cerca di un ruolo sullo ... casateonline.it La redazione di Grandangolo accoglie gli alunni dell’istituto “Anna Frank”: ecco come nasce una notizia Gli studenti, accolti dal direttore Franco Castaldo e dai giornalisti, hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sulle attività quotidiane della redazione... - facebook.com facebook