Governo | via libera al Piano Casa prorogato sconto accise carburanti

Il governo ha approvato il Piano Casa, un provvedimento che segue due anni di discussioni e preparativi. Contestualmente, è stata prorogata la riduzione delle accise sui carburanti, che era in vigore da tempo. Le decisioni sono state comunicate ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle tempistiche. La notizia segna un passo importante nelle misure adottate dall'esecutivo in ambito abitativo e fiscale.

Il governo approva il Piano Casa. Un provvedimento che arriva dopo due anni di intenso lavoro, tra annunci e limature del testo, e a cui tiene molto Giorgia Meloni: un provvedimento che, tra l'altro, ha preso la forma del decreto e che alla premier "sta a cuore" come lei stessa ha detto in conferenza, subito dopo il via libera del consiglio dei ministri. La riunione a Palazzo Chigi è servita anche per prorogare lo sconto delle accise sui carburanti, in scadenza dopodomani, questa volta però con un'attenzione maggiore ai costi del gasolio. Il decreto - spiega Meloni - è "un provvedimento corposo e articolato, che ci sta particolarmente a cuore e che affronta una delle priorità più sentite forse dai cittadini: il tema della casa, ovvero un bene primario".🔗 Leggi su Iltempo.it

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Prorogato taglio accise sui carburanti e approvato Piano casa

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