Il Milan si sta muovendo per portare a termine un acquisto importante: il centrocampista tedesco. La società rossonera ha presentato un'offerta e sta definendo i dettagli con il suo entourage. La trattativa si svolge con tempistiche ancora da stabilire, mentre l'allenatore ha manifestato interesse per l'operazione. Le parti sono al lavoro per cercare un accordo che possa concretizzarsi nelle prossime settimane.

Occhio alla possibile rivoluzione a centrocampo per il Milan: al momento potrebbero restare solo Rabiot, Ricci e Jashari dell'attuale reparto rossonero. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport' che parla di Fofana e Loftus-Cheek in partenza, con Modric che deve ancora decidere cosa fare nel suo futuro (restare al Diavolo oppure no). La richiesta di Massimiliano Allegri, non è una sorpresa, è stata Leon Goretzka, centrocampista che in estate lascerà il Bayern Monaco alla scadenza del suo contratto. Per il classe 1995 sarebbero arrivate proposte anche dalla Juventus e dalla Premier League, ma il Diavolo sarebbe in vantaggio su tutti. Sarebbe infatti stuzzicato dall'idea di trasferirsi a Milano e avrebbe trasmesso fiducia alla dirigenza rossonera sulla sua risposta positiva.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Goretzka, segnali di fiducia al Milan per la firma: i dettagli e le tempistiche

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