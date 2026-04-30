Google TV ha annunciato l'integrazione di nuove funzionalità con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di visione. La piattaforma ora include l’IA generativa Gemini e i video brevi di YouTube Shorts, disponibili sui dispositivi TCL negli Stati Uniti. Questa novità porta un aggiornamento al servizio, offrendo contenuti più personalizzati e formati più dinamici agli utenti. La diffusione di queste funzionalità riguarda esclusivamente il mercato statunitense al momento.

? Cosa sapere Google integra Gemini e YouTube Shorts nella piattaforma Google TV per dispositivi TCL negli Stati Uniti.. L'aggiornamento trasforma i televisori in hub creativi tramite intelligenza artificiale generativa e video brevi.. Google TV integra l’intelligenza artificiale generativa e una sezione dedicata ai video brevi nella homepage, trasformando i televisori TCL compatibili con Gemini negli Stati Uniti in hub creativi già da oggi. L’aggiornamento della piattaforma cambia radicalmente il modo di interagire con lo schermo domestico. Non si tratta più solo di selezionare un contenuto da una lista, ma di gestire strumenti avanzati per la creazione di immagini e video, oltre a una gestione fotografica molto più fluida grazie all’integrazione profonda con Google Photos.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google TV rivoluziona la TV: arriva l’IA generativa e i video brevi

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