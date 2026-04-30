Giulia Salemi torna con una versione dal vivo del suo podcast “Non lo faccio x moda”. L’evento si terrà il 7 maggio presso Casa Spotify, dove l’influencer interverrà davanti al pubblico. La prima puntata in diretta segna un nuovo passo nel format, offrendo un incontro tra parlato e ascolto in un ambiente diverso rispetto alle registrazioni in studio. L’appuntamento è previsto per quella sera.

Giulia Salemi sarà a Casa Spotify il 7 maggio per la prima puntata live del suo podcast “Non lo faccio x moda”. C’è un momento preciso in cui un progetto smette di essere solo un’idea e diventa un’esperienza condivisa. Per Giulia Salemi, quel momento ha una data chiara: 7 maggio. Ed è anche un luogo preciso: Casa Spotify. È lì che prenderà vita la prima puntata di “Non lo faccio x moda”, un podcast che già dal titolo promette di andare oltre la superficie, oltre le etichette, oltre i cliché. Non è un debutto qualsiasi. Giulia Salemi, da sempre capace di muoversi tra mondi diversi — televisione, social, moda — sceglie il formato podcast per raccontarsi in modo più autentico, diretto, quasi intimo.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Giulia Salemi ed il suo podcast dal vivo: svelato ospite e location dell’inedita versione

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