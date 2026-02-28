Domenica sera alle 21:00 si sfidano Girona e Celta Vigo a Montilivi. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti importanti e si aspettano una partita aperta, con almeno un gol per parte. Il Girona, che aveva iniziato la stagione in modo difficile, ha confermato il tecnico Michel e punta a migliorare la propria posizione in classifica.

Il Girona aveva iniziato la stagione in maniera orribile ma ha confermato Michel e il tecnico della stagione dei miracoli (2023-2024) che aveva portato addirittura un terzo posto, è riuscito a riprendere in mano la situazione: attualmente i catalani sono undicesimi, hanno 30 punti e 6 di margine sul terz’ultimo posto. Devono ancora macinare chilometri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Girona-Celta Vigo (domenica 01 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Montilivi?

