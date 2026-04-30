Giri sospetti tra parcheggi e zone isolate | arrestato pusher 22enne

Una serie di movimenti sospetti in parcheggi e zone isolate ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Dopo aver monitorato le attività del giovane, gli agenti hanno deciso di intervenire. Il 22enne è stato fermato e arrestato con l’accusa di spaccio di droga. L’operazione si è svolta senza incidenti, e il soggetto è stato portato in commissariato. Sono in corso ulteriori accertamenti sulla sua attività.

Movimenti sospetti, soste brevi e ripetute in parcheggi e aree isolate. È da qui che è partita l’operazione della polizia di Stato che ha portato all’arresto di un 22enne per spaccio di sostanze stupefacenti.L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14.00, quando gli agenti.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Omicidio Rogoredo, il doppio volto di Cinturrino tra arresti sospetti e pressioni sui pusherQuarantuno anni, originario di Messina, da sedici in servizio a Milano, Cinturrino era in forza al commissariato Mecenate. ChatGPT colma i vuoti sanitari: 600mila utenti in zone isolateOpenAI ha reso pubblici i dati sull’utilizzo di ChatGPT per scopi sanitari negli Stati Uniti, evidenziando come l’intelligenza artificiale diventi un...