Giovani e salute mentale da Udine un modello che conquista l’Europa

Un progetto nato a Udine sta attirando l’attenzione europea. Si tratta dell’ambulatorio Prima dell’Asufc, che si occupa di accompagnare i giovani nel passaggio tra i servizi di salute mentale dedicati ai minori e quelli per adulti. La sua metodologia è stata valutata da una task force europea come esempio di riferimento in questo settore. Il modello si sta diffondendo al di fuori dei confini italiani, suscitando interesse in vari paesi europei.

C’è un modello che nasce a Udine e oggi viene guardato da tutta Europa. È quello dell’ambulatorio Prima dell’Asufc, selezionato da una task force europea come riferimento nei percorsi di transizione della salute mentale dai servizi per minori a quelli per adulti.Un passaggio fragileIl passaggio.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Udine: 2 milioni per il nuovo modello di salute mentaleIl padiglione 8 del Santa Maria della Misericordia di Udine ospita l’inaugurazione dei nuovi spazi del Servizio psichiatrico, un progetto che... 4 milioni per la salute mentale: prende forma il nuovo polo di UdinePrende forma a Udine il nuovo polo dedicato alla salute mentale e all’età evolutiva, grazie a un investimento regionale da 4 milioni di euro. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Salute mentale, allarme giovani: 75mila nuovi pazienti sono under 35; Salute mentale dei giovani. L'allarme dell'Ocse: In declino da un decennio. Peggiorate del 3-16% l'anno in 9 paesi su 11; Salute mentale, boom di accessi al pronto soccorso. Allarme depressione nelle donne; Salute mentale dei giovani: disagio crescente da oltre un decennio. Salute mentale di bambini, adolescenti e giovani. L’allarme dell’Ocse: In declino da un decennio. Peggiorate del 3-16% l’anno in 9 paesi su 11Il rapporto fotografa un deterioramento iniziato prima della pandemia e aggravato dalla crisi Covid. Ragazze e adolescenti più grandi i più colpiti. quotidianosanita.it Salute mentale giovani in peggioramento, Ocse: i segnali da intercettare per i mediciL’Ocse rileva un peggioramento della salute mentale di bambini, adolescenti e giovani in gran parte dei Paesi membri nell’ultimo decennio. Più colpite ragazze e adolescenti più grandi ... doctor33.it I giovani sono stati trasportati al pronto soccorso in codice rosso - facebook.com facebook Qualche precedente storico. Questo è del giugno 2002: «Caccia a Vittorio Agnoletto da parte di alcuni giovani ebrei. Insulti, spintoni, minacce, una ragazza ferita alla testa da una pietra. Tutto ha inizio verso l’ora di pranzo di sabato 8 giugno quando il leader d x.com