Giorgia Meloni sbrocca alla domanda sul caso Minetti | Ho già risposto agli italiani interessa altro – Il video

Durante un intervento pubblico, la premier ha risposto con fermezza a una domanda sul caso Minetti, affermando di aver già fornito chiarimenti nei giorni precedenti. Ha aggiunto che l’attenzione degli italiani si concentra su altri temi, senza entrare nel merito della vicenda. Il video della scena mostra il momento in cui ha interrotto l’intervista, ribadendo di aver già risposto alla domanda in precedenza.

«Allora ho già risposto a questa domanda due giorni fa. Due giorni fa io mi sono presentata qui con un decreto che stanziava 1 miliardo di euro sul lavoro, ok, che faceva una cosa che è stata chiesta per decenni dai sindacati, dalle parti sociali, cioè di riconoscere un cosiddetto salario giusto, cioè un trattamento complessivo che fosse adeguato sulla base dei contratti stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative e mi avete fatto otto domande sul caso Minetti. Va bene». Non ce la fa più Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio perde la pazienza a chi le chiede del caso Nicole Minetti. Nello specifico alla domanda se si fosse confrontata o meno con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul caso della grazia.🔗 Leggi su Open.online

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