Ginnastica Ritmica European Cup Baku 2026 Le finali su Sportface con Sofia Raffaeli

Dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku, in Azerbaigian, ospiterà la European Cup di Ginnastica Ritmica 2026. L’evento, confermato dalla European Gymnastics, prevede le finali di questa competizione internazionale, che vede coinvolti atleti provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario stabilito e rappresenta un momento importante nel mondo della ginnastica ritmica.

La European Gymnastics conferma l’appuntamento con l’innovazione: dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku (Azerbaijan) ospiterà l’edizione 2026 della European Cup. L’Italia si presenta in Azerbaijan con una delegazione di altissimo profilo, puntando sulla continuità nelle individualiste e su una realtà societaria solida per la squadra. Non saranno presenti ginnaste italiane nella categoria Junior. Individualiste Senior: Fari puntati sull’agente delle Fiamme Oro Sofia Raffaeli, colonna del movimento azzurro, affiancata dalla talentuosa compagna di gruppo sportivo Tara Dragas. Il tema centrale del weekend sarà il debutto delle atlete neutrali in un contesto European Gymnastics.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TVDal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell’AGF Trophy.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: European Cup 2026: Tutto pronto per la sfida di Ginnastica Ritmica che avrà come protagoniste Dragas, Raffaeli e la Squadra di Chieti; Baku: Azzurre pronte per la European Cup; Gdynia e Portimao - Dal Baltico all'Atlantico, due tornei internazionali di ginnaste parallele in cerca del cuore dell'Europa; Chasing Perfection – Inside the Cross Battle: stasera la Première del documentario di European Gymnastics con Sofia Raffaeli.

Ginnastica Ritmica, European Cup Baku 2026. Le finali su Sportface con Sofia RaffaeliLa European Gymnastics conferma l'appuntamento con l'innovazione: dal 30 aprile al 3 maggio , la Milli Gimnastika Arena di Baku (Azerbaijan) ospiterà l'edizione ... sportface.it

European Cup di ginnastica ritmica, Farfalle in gara a Baku nel weekendIl prossimo weekend, da venerdi' 3 a domenica 5 maggio, a Baku in Azerbaijan, ormai sempre piu' fulcro di tantissimi eventi ginnici, andranno in scena delle vere e proprie prove generali del prossimo ... sportmediaset.mediaset.it

I Campionati Regionali CSEN di Ginnastica Artistica e Ritmica si sono chiusi con 1.100 atlete in pedana. L’evento ha trasformato la provincia di Catanzaro in un palcoscenico vibrante, animando due strutture in contemporanea a Pianopoli e Lamezia Terme - facebook.com facebook