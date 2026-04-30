GF Vip Alessandra Mussolini fa le valigie e minaccia di lasciare la Casa | cosa è successo

Durante questa edizione del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha deciso di preparare le valigie e ha espresso la volontà di lasciare la Casa. La situazione ha generato tensioni tra i concorrenti, con discussioni che sono arrivate anche all’esterno. La produzione ha confermato che la showgirl ha manifestato l’intenzione di abbandonare il programma, ma al momento non si conoscono ancora i dettagli sulle sue intenzioni definitive.

Questa edizione del Grande Fratello Vip continua a regalare colpi di scena a ripetizione. L’ultimo in ordine di tempo arriva direttamente da Alessandra Mussolini (grande protagonista del reality condotto da Ilary Blasi ), che nelle scorse ore ha messo letteralmente sottosopra la Casa più spiata d’Italia. Dopo aver tenuto i coinquilini con il fiato sospeso per ore, con le valigie già pronte (quelle di un breve viaggio, dalla camera al salotto), ha cambiato idea all’ultimo. Ma quello che è successo, come prevedibile, non è stato gradito da tutti, soprattutto dalla sua principale “rivale”, Antonella Elia. L’alleanza delle tre A è durata davvero pochissimo.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - GF Vip, Alessandra Mussolini fa le valigie e minaccia di lasciare la Casa: cosa è successo Notizie correlate Alessandra Mussolini fa le valigie ma non lascia il GF Vip, Elia furiosa: “Siete stati scemi a crederci”Alessandra Mussolini ha svuotato l'armadio, ha fatto i bagagli e ha minacciato di lasciare la casa. Leggi anche: Alessandra Mussolini scoppia a piangere dopo la diretta e minaccia di lasciare il GF Vip: “Non ce la faccio” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La riscossa di Alessandra Video; Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini crolla in lacrime: Io non sono più tranquilla, pronta a lasciare?; Grande Fratello Vip, allarme Alessandra Mussolini: Me ne vado, poi esplode contro una concorrente; GF Vip, Mussolini in crisi dopo la lite con Antonella Elia: Voglio lasciare la casa. Alessandra Mussolini vuole abbandonare il GF Vip: tra sfoghi e lacrime dopo la lite con Antonella EliaAlessandra Mussolini crolla al GF Vip dopo la lite con Antonella Elia: lacrime, sfogo e minaccia di abbandono. rumors.it Caos al GF Vip: il mistero di Abelarda Prunotti e la reazione di Alessandra MussoliniNella Casa del Grande Fratello Vip le tensioni continuano ad addensarsi attorno allo scontro tra Alessandra Mussolini e Marco Berry, protagonisti di un botta e risposta sempre più teso. notizie.it Alessandra Mussolini ha svuotato l’armadio, ha fatto i bagagli e ha minacciato di lasciare la casa. Poi ci ha ripensato, scatenando la furia di Antonella Elia - facebook.com facebook