Alessandra Mussolini fa le valigie ma non lascia il GF Vip Elia furiosa | Siete stati scemi a crederci

Alessandra Mussolini ha fatto le valigie e ha minacciato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, ma successivamente ha deciso di restare. La decisione ha scatenato la reazione furiosa di Antonella Elia, che ha criticato aspramente l'atteggiamento dell'ex politica, definendolo una sceneggiata. La situazione ha attirato l'attenzione all’interno della casa, mentre i concorrenti osservano gli sviluppi del diverbio.

Alessandra Mussolini ha svuotato l'armadio, ha fatto i bagagli e ha minacciato di lasciare la casa. Poi ci ha ripensato, scatenando la furia di Antonella Elia che ritiene abbia fatto solo una sceneggiata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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