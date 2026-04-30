gf vip adriana volpe rivalutata da renato biancardi e marco berry

Durante una sessione nella zona sauna del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha conversato con Renato Biancardi e Marco Berry. I due hanno dichiarato di aver rivisto la propria opinione sulla showgirl, ammettendo di averla rivalutata nel corso della convivenza. Questo scambio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, che hanno seguito con interesse il confronto tra i partecipanti.

Giornata di confidenze al GF VIP in zona sauna. Adriana Volpe si ritrova a dialogare con Renato Biancardi e Marco Berry che ammettono di aver cambiato idea sulla showgirl, rivalutandola. Il tutto sotto lo sguardo e l’ascolto silenzioso di Antonella Elia. Biancardi le rivolge una vera e propria dedica: “Adriana, senza di te non potrei mai più vivere”, ammette. E la showgirl risponde di volergli bene: “Per fortuna in questa edizione c’è stato Renato che mi ha fatto ridere”. Con loro a conversare c’è anche Marco Berry, che inizialmente ha ammesso di avere grandi riserve rispetto alla Volpe, vedendola estremamente controllata ed arroccata intorno al suo ruolo di madre ed al perbenismo.🔗 Leggi su 361magazine.com

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Adriana Volpe ha avuto un sussulto e ha esclamato: "No, no, no". Commenti basiti anche sui social da parte degli spettatori che hanno assistito alla scena seguendo la diretta - facebook.com facebook