GF Vip Renato Biancardi è fluido? Cosa pensano Adriana Volpe e Raimondo Todaro

Durante una puntata del GF Vip, Adriana Volpe ha affermato che Renato Biancardi sembra essere fluido. Questo commento ha attirato l'attenzione degli altri concorrenti presenti nella casa. Raimondo Todaro non ha espresso opinioni in merito, mentre altri gieffini hanno commentato diversamente. La discussione si è poi spostata su altri temi legati ai comportamenti dei partecipanti nel reality.

Adriana Volpe pensa che Renato Biancardi sia fluido, i commenti degli altri gieffini nella casa del GF Vip. I concorrenti del Grande Fratello Vip si lasciano sfuggire spesso delle confidenze nella casa, ieri durante una chiacchierata Adriana Volpe riferendosi a Renato Biancardi ha detto che secondo lei è fluido. Non è chiaro perché abbia questo parere sul gieffino dal momento che ha mostrato interesse solo per le donne da quando è entrato nella casa, Raimondo è scoppiato a ridere e Alessandra Mussolini ha detto: “E quindi? Pure se fosse cosa ci sarebbe di strano?” La Mussolini rivolgendosi al gieffino napoletano ha aggiunto: “Non te la devi mica prendere, la fluidità è bella, non c’è nulla di sbagliato”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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