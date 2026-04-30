Geppi Cucciari Claudia Gerini e Terry Gilliam | Splendida Cornice

Il 30 aprile alle 21:35, su Rai 3, va in onda “Splendida Cornice” con Geppi Cucciari, che sostituisce temporaneamente “Un Posto al Sole” per accogliere il Concerto del Primo Maggio. La trasmissione vede anche la partecipazione di Claudia Gerini e Terry Gilliam, e si svolge in un contesto di spettacolo e intrattenimento. La puntata è dedicata alla musica e alle esibizioni in occasione della celebrazione del Primo Maggio.

? Cosa sapere Rai 3 trasmette Splendida Cornice con Geppi Cucciari il 30 aprile alle 21:35.. Il programma sostituisce Un Posto al Sole per ospitare il Concerto del Primo Maggio.. Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 21:35, il palinsesto di Rai 3 accoglie una puntata speciale di Splendida Cornice, che sostituisce la consueta messa in onda di Un Posto al Sole per permettere la visione del Concerto del Primo Maggio. La serata, curata dalla conduzione e dall’autorevolezza creativa di Geppi Cucciari insieme a Luca Bottura, si configura come un momento di intrattenimento culturale prodotto da Rai Cultura in collaborazione con ITV Movie. Il programma si...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Geppi Cucciari, Claudia Gerini e Terry Gilliam: Splendida Cornice Notizie correlate SPLENDIDA CORNICE: GEPPI CUCCIARI CELEBRA MILLY CARLUCCI E CANZONISSIMAGeppi Cucciari al timone di Splendida Cornice torna con un nuovo appuntamento giovedì 19 marzo in prima serata su Rai3. Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 febbraio 2026Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le sneakers nere di Geppi Cucciari sono le scarpe comode da indossare dal lunedì al weekend; Claudia Gerini e Tosca a Splendida Cornice stasera su Rai 3; La gonna a tubino beige di Claudia Gerini sta bene a tutte ed è perfetta per ogni occasione; Color blocking tendenza colori moda primavera 2026. Splendida cornice, gli ospiti di Geppi Cucciari – 30 aprileSu Rai3 stasera 30 aprile 2026 Splendida cornice. Claudia Gerini, Tosca, Mario Tozzi tra gli ospiti di Geppi Cucciari ... bitculturali.it Ospiti Splendida Cornice 30 aprile: Claudia Gerini si raccontaGiovedì 30 aprile, in prima serata su Rai 3, Geppi Cucciari torna con una nuova puntata di Splendida Cornice. Tra gli ospiti della puntata del programma di Rai Cultura, troviamo l'attrice Claudia Geri ... radiomusik.it Nuovo appuntamento con Geppi Cucciari e #SplendidaCornice: tra gli ospiti Claudia Gerini e in collegamento Terry Gilliam. x.com Nuovo appuntamento con Geppi Cucciari e “Splendida Cornice”: tra gli ospiti Claudia Gerini e in collegamento Terry Gilliam. - facebook.com facebook