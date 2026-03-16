Garlasco spuntano audio shock su Chiara Poggi | Sapeva del giro di droga

A Garlasco sono stati diffusi nuovi audio che coinvolgono Chiara Poggi e un presunto giro di droga. La scoperta ha portato all’apertura di un nuovo fronte nel caso, aggiungendosi alle indagini già in corso. Le conversazioni rivelano dettagli inediti e destano sorpresa tra gli inquirenti, che ora cercano di capire il collegamento tra le nuove informazioni e il delitto.

Il delitto di Garlasco si complica ulteriormente, con l’apertura dell’ennesimo fronte. Un fronte pressoché inedito. Proviamo a fare chiarezza. La criminologa Roberta Bruzzone ha consegnato alla Procura alcune ore di registrazioni audio in cui tre persone discutono di ricostruzioni alternative sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. Il materiale era già emerso nel corso di una puntata di Quarto Grado, su Rete 4, nella quale Bruzzone aveva anticipato i contenuti al conduttore Gianluigi Nuzzi. La decisione di trasmetterlo agli inquirenti è arrivata subito dopo. «Da cittadina e da persona che ama la ricerca della verità», ha... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Garlasco, spuntano audio shock su Chiara Poggi: «Sapeva del giro di droga» Articoli correlati Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina? Lo dicono alcuni audio ed è una tesi delirante»La criminologa Roberta Bruzzone, durante la trasmissione Quarto Grado, ha rivelato di essere in possesso di alcuni audio contenenti una ricostruzione... Garlasco, Roberta Bruzzone: «Chiara Poggi scoprì un giro di cocaina? Lo dicono alcuni audio ed è una tesi delirante» – Il videoLa criminologa Roberta Bruzzone, durante la trasmissione Quarto Grado, ha rivelato di essere in possesso di alcuni audio contenenti una ricostruzione... Garlasco News: Nuovi Audio di Paola Cappa + Chiara colpita da un Baby Tonfa Contenuti e approfondimenti su Chiara Poggi Garlasco, spuntano audio shock su Chiara Poggi: «Sapeva del giro di droga»Roberta Bruzzone ha depositato ore di audio con teorie alternative sul delitto di Garlasco. Ora decide la magistratura ... panorama.it Delitto di Garlasco: gli audio su Chiara Poggi e il presunto giro di cocaina scopertoUna nuova pista ipotizzata sul caso del delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi. Ecco cosa aveva scoperto la ragazza. newsmondo.it