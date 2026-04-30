A Garlasco, le autorità hanno presentato un’accusa nei confronti di un uomo, chiedendo chiarimenti sul motivo che avrebbe portato all’omicidio di una ragazza. La discussione si concentra sulle motivazioni dietro il gesto, mentre il procedimento giudiziario si avvia a un nuovo stadio. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, riaccendendo l’interesse pubblico sul caso.

Il caso Garlasco torna al centro della cronaca giudiziaria con un nuovo sviluppo destinato a far discutere. Nella nuova fase dell’inchiesta, Andrea Sempio viene indicato dalla Procura di Pavia come possibile autore dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. Il passaggio più forte riguarda il movente ipotizzato dagli inquirenti. Secondo quanto riportato nell’atto notificato all’indagato, il delitto sarebbe maturato per “motivi abietti”, riconducibili all’odio nato dopo il rifiuto di un approccio sessuale nei confronti della giovane. Si tratta di una ricostruzione pesantissima, che cambia il quadro investigativo e rilancia una delle vicende giudiziarie più controverse degli ultimi anni.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, l’accusa a Sempio: “Perché ha ucciso Chiara”. Il movente da brividi

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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Caso Garlasco, per la procura l'unico assassino è Sempio: "Ha ucciso Chiara da solo" x.com