galleria nazionale museo come casa propria

Alle tredici circa, con il sole al massimo, si sono radunati i primi manifestanti di fronte alla Galleria nazionale, dove sono stati issati cartelli e bandiere con le sigle sindacali. La presenza dei manifestanti ha attirato l'attenzione di alcuni passanti, mentre si susseguivano le assemblee e i discorsi tra i partecipanti. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti segnalati.

Cultura Lavoratori e lavoratrici in lotta contro la gestione privatistica della direttrice Mazzantini. Palme tolte per una spianata da cocktail Cultura Lavoratori e lavoratrici in lotta contro la gestione privatistica della direttrice Mazzantini. Palme tolte per una spianata da cocktail Sono circa le tredici e il sole è al suo apice quando i primi cartelli e le bandiere con le sigle sindacali iniziano a riunirsi di fronte alla Galleria nazionale d’arte moderna. Il presidio è indetto dalla Cgil di Roma, ma sono diversi anche gli esponenti e gli attivisti Usb. L’obiettivo della mobilitazione è semplice: lamentare la deriva della direzione del Museo di Renata Cristina Mazzantini.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Inside the Colombo National Museum, Sri Lanka History Tour 2026

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Baldassarre Mattioli - Madonna con il Bambino ( attribuita ) tempera e oro su tavola 125 x 62, 5 cm, 1410 circa, Galleria Nazionale dell 'Umbria / Perugia ( cliccare sull' immagine per aprirla ). - facebook.com facebook