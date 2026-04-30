Nella notte tra sabato e domenica, quattro uomini sono stati fermati dai carabinieri a Simeri Crichi mentre tentavano di rubare escavatori. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il furto di mezzi per un valore complessivo di migliaia di euro. I quattro sono stati condotti in caserma in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili nella zona.

? Cosa sapere Carabinieri fermano quattro uomini a Simeri Crichi durante un furto di escavatori sabato notte.. Il colpo evitato evita un danno patrimoniale di centinaia di migliaia di euro all'impresa.. Nella notte di sabato 15 aprile 2026, i Carabinieri hanno intercettato quattro uomini mentre tentavano di operare presso un capannone aziendale a Simeri Crichi, mettendo in sicurezza attrezzature e mezzi pesanti che avrebbero potuto alimentare un mercato illegale da centinaia di migliaia di euro. L’intervento è scattato dopo la segnalazione tempestiva ricevuta dalla Centrale Operativa, inviata dal titolare di un’impresa edile che aveva avvertito le autorità del pericolo imminente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di escavatori a Simeri Crichi: colpo da migliaia di euro

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Temi più discussi: Tentato furto sventato a Simeri Crichi: quattro denunciati dai Carabinieri; Tentato furto in un capannone edile: quattro denunciati dai Carabinieri a Simeri Crichi; Tenta il furto in un supermercato e minaccia vigilante con un coltello, arrestato 34enne; Assalto notturno a un’impresa edile: i Carabinieri bloccano quattro uomini.

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