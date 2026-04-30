Prima del Congresso FIFA in programma nel paese, alcuni funzionari iraniani sono partiti per il Canada a causa di un episodio considerato un insulto avvenuto all’aeroporto. La partenza si è verificata prima dell’evento internazionale, senza ulteriori dettagli sul motivo preciso dell’episodio. L’assenza di queste figure è stata confermata da fonti ufficiali. La questione ha attirato l’attenzione dei media locali.

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© Napolipiu.com - Funzionari iraniani partono per il Canada prima del Congresso FIFA a causa di un ‘insulto’ all’aeroporto.

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