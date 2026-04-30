Frattesi-Inter | è addio La Juventus di Spalletti ci prova

Il rapporto tra il centrocampista e l’Inter si avvia verso la conclusione, con le voci di una separazione che si fanno sempre più insistenti. La Juventus, guidata da Spalletti, ha manifestato interesse per il giocatore e potrebbe provare ad acquistarlo nelle prossime settimane. La situazione contrattuale e le trattative in corso indicano che il trasferimento è molto probabile al termine della stagione attuale.

Il rapporto tra Davide Frattesi e l’ Inter sembra essere arrivato ai titoli di coda, con un divorzio che appare ormai inevitabile alla fine dell’attuale campionato. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centrocampista classe 1999 sarebbe ormai pronto a fare le valigie per chiudere un’esperienza nerazzurra caratterizzata da troppe ombre e poche luci. Alla base della rottura definitiva ci sarebbe la gestione tecnica di mister Cristian Chivu, che in questa stagione ha concesso al ragazzo pochissime opportunità di scendere in campo dal primo minuto, relegandolo a un ruolo di comprimario che comincia a stare stretto a un calciatore nel pieno della maturità agonistica.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Frattesi-Inter: è addio. La Juventus di Spalletti ci prova Notizie correlate Frattesi Juventus, svolta nella corsa al centrocampista: quasi certo il suo addio all’Inter a giugno, un club in pole. Ultimedi Redazione JuventusNews24Frattesi Juventus, il centrocampista in uscita cerca spazio e la Roma tenta il sorpasso sui bianconeri inserendo una... Juventus, si ferma il titolarissimo. Tegola per Spalletti, non ci sarà con l’InterUn Derby d’Italia vibrante, pieno di episodi e ribaltamenti, si chiude con il successo dell’Inter per 3-2 sulla Juventus. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Inter-Frattesi, sarà addio: lo vogliono Roma e Napoli, a gennaio aveva il volo prenotato per Nottingham; Moretto: Frattesi-Inter, addio scritto: due club si sono già mossi. E in Premier…; Inter, Frattesi verso l’addio: possibile scambio con Koné; Calciomercato Inter, Frattesi può partire: due club di Serie A su di lui. Frattesi lascerà l'Inter a fine stagione: Juve ancora interessata?Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 dell'Inter e della nazionale azzurra, lascerà quasi certamente il club nerazzurro a fine campionato. Come riportato dal Corriere ... tuttojuve.com Inter, grosso ostacolo per una cessione illustre: senza addio può saltare KonéL'Inter ha già deciso per una cessione illustre, ma senza addio rischia di saltare Koné: quale ostacolo blocca la trattativa ... spaziointer.it #Frattesi e #Mkhitaryan in uscita, l'Inter non perde di vista Jones x.com Curtis Jones-Inter, stretta di mano in estate Il punto anche su Frattesi e Mkhitaryan L’articolo completo su FcInterNews.it LINK NELLE STORIE #Inter #Curtis #Frattesi #Mkhitaryan - facebook.com facebook