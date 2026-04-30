Il 4 maggio si terrà un seminario online organizzato dai Centri di servizio per il volontariato di Basilicata e Puglia, dedicato alla fragilità giovanile. L’evento vedrà la partecipazione di Stefano Laffi, che condurrà il primo di tre incontri focalizzati sul disagio tra i giovani a livello regionale. L’obiettivo è approfondire i temi legati alle difficoltà che affrontano i giovani e le possibili risposte sociali.

? Cosa sapere I Csv di Basilicata e Puglia organizzano un seminario online il 4 maggio.. Stefano Laffi guida il primo di tre incontri sul disagio giovanile regionale.. Entro la scadenza di questa domenica, gli interessati potranno registrarsi al seminario online organizzato dai Centri Servizio Volontariato di Basilicata e Puglia intitolato Il disagio giovanile come leva alla partecipazione, previsto per lunedì 4 maggio dalle ore 18 alle 20. L’iniziativa nasce dalla volontà congiunta dei Csv di Basilicata e Puglia di affrontare un tema che scuote le fondamenta delle nostre comunità: il rapporto tra le fragilità degli adolescenti e la possibilità di trasformarle in energia propositiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fragilità giovanile: come trasformare il disagio in impegno sociale

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