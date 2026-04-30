Formula 1 riunione d'emergenza a Miami | La situazione meteo per la gara sembra davvero brutta

A poche ore dal Gran Premio di Miami del 2026, le condizioni meteorologiche sono al centro dell'attenzione. La Formula 1 ha convocato una riunione d'emergenza con la FIA per discutere delle previsioni di pioggia intensa e temporali previsti per la giornata di gara. La situazione meteo viene considerata critica, e saranno valutate le possibili implicazioni in vista della corsa di domenica.

Il meteo mette in allarme la Formula 1 alla vigilia del GP Miami 2026. Sergio Perez ha rivelato una riunione con la FIA per valutare gli scenari in caso di pioggia forte e temporali durante la gara di domenica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ramazzotti a Sanremo, 20 anni fa la gaffe da neo commendatore: “Davvero brutta ‘sta croce. Cambiate designer”L'artista romano torna al Festival in un'edizione che somiglia molto a quella del 2006, quando Ramazzotti duettò con Anastacia e venne premiato dal... Dovizioso: “La situazione di Marc Marquez è molto più grave di quello che sembra, non risolvibile”Andrea Dovizioso mette in dubbio il pieno recupero di Marc Marquez dopo l’infortunio alla spalla: "Situazione più grave del previsto". Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cambiano le regole in F1, più libertà in qualifica: le decisioni della Fia; Regolamento F1 2026: l'incontro decisivo FIA-Team per le modifiche - Formula 1; GP Miami, libere allungate da 60 a 90 minuti: ecco perché; Rivoluzione F1: ecco come cambiano qualifiche, gare e partenze dal GP di Miami. Riunione piloti-FIA: call positiva, Verstappen tra i più propositiviLa FIA ha convocato i piloti per discutere delle possibili modifiche al regolamento e Verstappen è stato tra i più attivi ... formulapassion.it La Formula 1 cambia le regole a Mondiale in corso: cosa si è deciso nella riunione della Commission F1Nel corso della seconda riunione annuale della Commissione F1, la FIA e la Formula One Management hanno definito alcune modifiche regolamentari valide già per la stagione 2025. Tra le novità più ... fanpage.it Il ritorno della Formula 1 dopo la pausa primaverile rischia di trasformarsi in un clamoroso nulla di fatto. Con l’avvicinarsi della domenica, le percentuali di una possibile cancellazione del Gran Premio di Miami sono in netto rialzo a causa dell’intensificarsi dell - facebook.com facebook Non c’è pace per la Formula 1. Il Gp di Miami può saltare per i fulmini x.com