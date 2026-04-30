Formula 1 riunione d'emergenza a Miami | La situazione meteo per la gara sembra davvero brutta

Da fanpage.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A poche ore dal Gran Premio di Miami del 2026, le condizioni meteorologiche sono al centro dell'attenzione. La Formula 1 ha convocato una riunione d'emergenza con la FIA per discutere delle previsioni di pioggia intensa e temporali previsti per la giornata di gara. La situazione meteo viene considerata critica, e saranno valutate le possibili implicazioni in vista della corsa di domenica.

Il meteo mette in allarme la Formula 1 alla vigilia del GP Miami 2026. Sergio Perez ha rivelato una riunione con la FIA per valutare gli scenari in caso di pioggia forte e temporali durante la gara di domenica.🔗 Leggi su Fanpage.it

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