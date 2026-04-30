Nella settimana dal 2 all’8 maggio 2026, i fan di Forbidden Fruit vedranno sviluppi importanti. Halit firmarà l’accordo per il divorzio da Yildiz, mentre Yigit si preparerà a trasferirsi in Svizzera. Le puntate inedite saranno caratterizzate da scene di grande tensione, con diversi colpi di scena che coinvolgeranno i protagonisti. La trama continuerà a seguire da vicino gli sviluppi delle relazioni tra i personaggi principali.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 2 all’8 maggio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame troveremo le trattative per il divorzio tra Yildiz e Halit, che vedranno la Yilmaz uscire vittoriosa. Nel frattempo assisteremo anche a una decisione che potrebbe cambiare la vita di Yigit: il ragazzo pronto a partire per la Svizzera? Ma scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Forbidden fruit, trame dal 2 all’8 maggio. Lila è sempre più infastidita dal comportamento della madre, che cerca di controllare la sua vita amorosa.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 2 all’8 maggio 2026: Halit firma l’accordo per il divorzio da Yildiz, Yigit pronto a trasferirsi in Svizzera

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