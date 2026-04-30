A Foggia, i presidenti di alcune commissioni comunali hanno chiesto di sospendere il piano di assunzioni previsto dall'amministrazione. La richiesta si basa su preoccupazioni riguardanti possibili rischi contabili legati alle nuove assunzioni. La proposta è stata presentata durante una riunione, in cui sono state discusse le implicazioni finanziarie del piano e la necessità di valutare attentamente gli effetti sul bilancio comunale.

? Cosa sapere I presidenti Pontone, Di Chiara e Quarato chiedono lo stop al piano assunzioni a Foggia.. Il Servizio Economico Finanziario ha espresso parere sfavorevole sulla regolarità contabile del provvedimento.. A Palazzo di Città a Foggia, i presidenti di commissione Pontone, Di Chiara e Quarato hanno presentato oggi una richiesta formale per bloccare immediatamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, fermando ogni processo legato al programma triennale delle assunzioni del Comune. La tensione politica tra la Giunta e i consiglieri è esplosa nella tarda mattinata di questo giovedì 30 aprile, quando il dem Italo Pontone, il socialista Mino Di Chiara e il esponente dei cinque stelle Giovanni Quarato hanno deciso di agire congiuntamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, rivolta in Comune: stop al piano assunzioni per rischi contabili

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