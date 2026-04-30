In diverse città italiane, tra cui Roma, Milano, Firenze e Torino, si sono svolte numerose manifestazioni. Le proteste sono state organizzate in risposta all’abbordaggio della nave della Flotilla Sumud e all’appello alla mobilitazione promosso dall’associazione Global Sumud Italia. Le piazze si sono riempite di manifestanti che hanno esposto slogan e mostrato fotografie durante i cortei. Le iniziative sono state caratterizzate da un’ampia partecipazione pubblica.

Decine di manifestazioni in tutta Italia dopo l’abbordaggio illegale della Global Sumud Flotilla e dopo l’appello alla mobilitazione lanciato da Global Sumud Italia. Da Roma e Milano a Torino e Firenze, passando per Bologna, Verona, Ancona: tantissimi Comuni in Italia si sono mobilitati con grande partecipazione dopo l’abbordaggio nella notte in acque internazionali, al largo delle coste di Creta. 22 imbarcazioni delle 58 in rotta per Gaza sono state intercettate e 175 attivisti di diverse nazionalità – tra cui 23 italiani – sono stati fermati e trasferiti a bordo di una nave militare israeliana Roma “La misura è colma per chi commette atti di pirateria in barba a qualsiasi norma internazionale e nell’impunità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, manifestazioni e piazze piene in tutta Italia. Da Roma a Milano, da Firenze a Torino: le foto e gli slogan dei cortei

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