altra sfida ad israele della flotilla verso gaza riparte la lagna dei propal

La Flotilla si prepara a ripartire verso Gaza, con almeno 100 barche e navi pronte a salpare. La causa principale rimane il blocco israeliano e la richiesta di libertà per la popolazione locale. Oltre 3.000 persone si uniscono questa volta, sia via mare che via terra, portando nuove tensioni nella regione. Le autorità israeliane monitorano attentamente i movimenti, mentre i partecipanti insistono nel portare avanti la loro protesta. La partenza è prevista nelle prossime ore.

"Saranno almeno 100 barche e navi a partire, e questa volta la missione coinvolgerà più di 3mila persone via mare e via terra". Lo ha riferito ieri pomeriggio l'anconetana Silvia Severini, una delle ex partecipanti alla Global Sumud Flotilla e alla marcia su Rafah, al Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, durante un talk organizzato da Piceno per la Palestina, Marche per la Palestina e Global Sumud Flotilla. Questa volta l'attivista non si unirà alla nuova missione primaverile della Sumud, ma la sosterrà con le manifestazioni in piazza. "Nel periodo di aprile ci sarà un grande movimento globale - annuncia - perché tenete conto che le flotte che partiranno non saranno solo la Global Sumud Flotilla, ma anche la Freedom Flotilla e poi anche la Thousand Madleens".

I «Docenti per Gaza» ci provano con i piccoli. Testi ProPal in arabo e FlotillaL’iniziativa «Docenti per Gaza» propone attività educative rivolte ai bambini, con testi in arabo e materiali di sensibilizzazione.

Global Sumud Flotilla: un’altra flottiglia salperà per Gaza alla fine di marzoUna nuova flottiglia si prepara a partire alla fine di marzo.

La Nascita di Israele: la STORIA contro la PROPAGANDA - con David Elber, storico

