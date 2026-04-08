Prevenzione a Fiumicino un corso di rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del defibrillatore

A Fiumicino si terrà un corso di formazione sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’uso del defibrillatore, previsto per sabato 11 aprile presso il Centro Diurno “La Casa di Enzo” in via Coni Zugna. La giornata, patrocinata dal Comune, durerà dall’inizio al pomeriggio, con l’obiettivo di fornire competenze pratiche ai partecipanti. L’evento si rivolge a cittadini interessati a imparare tecniche di pronto intervento in situazioni di emergenza.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Si svolgerà sabato 11 aprile, dalle ore 8.30 alle 17.30, presso il Centro Diurno “La Casa di Enzo”, in via Coni Zugna, il “ Corso di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore ”, patrocinato dal Comune di Fiumicino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la diffusione delle manovre salvavita e di rafforzare la cultura della prevenzione e dell’intervento tempestivo in caso di emergenza cardiaca. Durante la giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di apprendere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo corretto del defibrillatore, attraverso sessioni teoriche e pratiche guidate da istruttori certificati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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