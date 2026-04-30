Firenze | arrestato 34enne accusato di rapine all’Isolotto e di un tentato colpo in via dell’Agnolo

La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 34 anni, accusato di aver commesso diverse rapine nell'area dell'Isolotto e di aver tentato un colpo in via dell’Agnolo. L’arresto si inserisce nell’ambito di un’indagine che ha portato anche al sequestro di alcuni strumenti utilizzati durante i reati. Le autorità hanno comunicato i dettagli dell’operazione senza ulteriori commenti.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un’articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile fiorentina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe introdotto all’interno dell’esercizio commerciale con il volto travisato, minacciando la dipendente con un coltello da cucina di grandi dimensioni nel tentativo di impossessarsi dell’incasso, pari a circa 350 euro. Il rapido intervento degli agenti della Squadra Mobile, già presenti in zona, ha consentito di bloccarlo durante la fuga e di sequestrare l’arma utilizzata. Le...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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