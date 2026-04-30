Fiorello chiama Francesco De Carlo ospite di Jimmy Fallon | Salgo sul palco e sento daje mi ha destabilizzato

Durante la trasmissione La Pennicanza, il conduttore ha chiamato in diretta lo stand-up comedian Francesco De Carlo, dopo la sua partecipazione al Tonight Show condotto da Jimmy Fallon. Fiorello ha commentato l’esperienza telefonicamente, affermando di aver sentito il pubblico esclamare “daje”, e di essere stato colto di sorpresa da questa reazione. La telefonata è stata trasmessa in diretta, suscitando attenzione tra gli spettatori.

Durante La Pennicanza, Fiorello chiama lo stand up comedian Francesco De Carlo dopo la sua partecipazione al Tonight Show di Jimmy Fallon.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Francesco De Carlo ospite di Jimmy Fallon Approfondimenti e contenuti Fiorello videochiama il comico Francesco De Carlo ospite da Jimmy FallonUna telefonata oltreoceano è protagonista della nuova puntata de La Pennicanza, con Fiorello che celebra il successo internazionale di Francesco De Carlo, stand up comedian italiano ospite del 'The ... ansa.it Chi è Francesco De Carlo, il primo comico italiano ospite di Jimmy FallonFrancesco De Carlo debutta da Jimmy Fallon: chi è, curiosità e perché il suo successo negli USA racconta qualcosa anche dell’Italia ... dilei.it