Fiere e musei Montepulciano da pienone

A Montepulciano, nonostante le previsioni di temperature in diminuzione, si registra un afflusso di visitatori ai musei e alle fiere locali. La cittadina si appresta a vivere un fine settimana prolungato con numerose iniziative e eventi che attirano molte persone, dimostrando un interesse costante per le attrazioni culturali e commerciali della zona. La presenza di turisti e visitatori si conferma elevata anche in questa stagione.

A dispetto dell’annunciato calo delle temperature, Montepulciano si prepara a un altro week end lungo ‘di fuoco’. Lo testimoniano i parcheggi già esauriti anche durante la settimana e il notevole movimento di turisti, anche in gruppi, che tra il corso e i vicoli del centro storico fanno risuonare tanti diversi idiomi, di tutto il mondo. L’evento centrale del ‘ponte’ del primo maggio rimane la grande fiera in onore di Sant’Agnese, co-patrona di Montepulciano, che, per l’intera giornata di domani occuperà l’area circostante il Santuario, richiamando la tradizionale folla. Di questo esteso mercato abbiamo parlato nell’edizione di ieri de La Nazione mentre nelle pagine del ‘Tempo libero’ oggi presentiamo la performance musicale e pittorica di Daniel Zezelij e del Siena Jazz Ensemble, in programma sabato 2, alle 18, agli ex-Macelli.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiere e musei, Montepulciano da pienone Notizie correlate Pasqua e Pasquetta tra celebrazioni religiose, sport, visite ai musei, a spasso tra fiere e mercatiArezzo, 5 aprile 2026 – Il giorno di Pasqua con chi vuoi ma nel segno della tradizione. Leggi anche: Pd da Montepulciano a Napoli per le elezioni 2027 Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Fiere e musei, Montepulciano da pienone; Centritalia News Informazione Quotidiana. Fiere e musei, Montepulciano da pienoneA dispetto dell’annunciato calo delle temperature, Montepulciano si prepara a un altro week end lungo ‘di fuoco’. Lo testimoniano ... lanazione.it Grande Fiera del 1° Maggio a MontepulcianoA Montepulciano, manifestazione del 1° maggio: corteo da Piazza Grande, Santa Messa con Lojudice e oltre 200 banchi tra vie e piazze ... sienafree.it BLUGALLERY: UN WEEKEND DI GRANDI EMOZIONI TRA ANCONA E MONTEPULCIANO Settimana ricca di impegni e soddisfazioni per la scuola pallanuoto targata Blugallery. Dalle Marche alla Toscana, i giovani atleti settempedani sono stati protagonist - facebook.com facebook