Il Partito Democratico si prepara a spostare il proprio impegno da Montepulciano a Napoli, con l’obiettivo di consolidare la presenza sul territorio in vista delle elezioni del 2027. Dopo l’appuntamento nella cittadina toscana, le aree che sostengono la maggioranza si sono riunite nella città campana, per discutere le prossime tappe e rafforzare la strategia politica. L’incontro si svolge sotto il segno di una continuità, con l’intento di avviare un percorso duraturo.

AGI - Il secondo tempo di Montepulciano si terrà all'ombra del Vesuvio. È a Napoli che le aree della maggioranza dem si sono date appuntamento per dare seguito alla promessa che l'evento nella cittadina toscana fosse l'inizio di un percorso e non una kermesse estemporanea. A Montepulciano l'obiettivo era quello di rafforzare la segreteria in un momento di tensioni interne, nonostante il risultato ritenuto soddisfacente delle elezioni regionali, e iniziare a "Costruire l'alternativa", come recitava il titolo dell'evento. L'incombere del referendum, poi, trasformò la "conferenza programmatica" di cui si era parlato sotto al tendone in un tour di ascolto sul programma, diventato a sua volta, per forza di cose, campagna referendaria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pd da Montepulciano a Napoli per le elezioni 2027

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