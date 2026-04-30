Festa di San Giuseppe Sagra di Sansonessa a Caorle

A Caorle, in località Sansonessa presso l’Ecopark, si svolgerà dal 30 aprile al 3 maggio 2026 la 52ª Festa di San Giuseppe – Sagra di Sansonessa. La manifestazione è una tradizione che si ripete ogni anno, attirando visitatori e partecipanti per quattro giorni di eventi e celebrazioni. L’evento, giunto alla sua edizione, si svolge nella zona dell’Ecopark, con appuntamenti che coinvolgono la comunità locale e i visitatori.

Dal 30 aprile al 3 maggio 2026 torna a Caorle, in località Sansonessa (Ecopark), la tradizionale Festa di San Giuseppe – Sagra di Sansonessa, giunta alla 52ª edizione.Durante tutta la manifestazione saranno attivi gli stand enogastronomici con piatti tipici come polenta, costa, salsiccia nostrana.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Festa della comunità - Sagra di San Giuseppe Altri aggiornamenti Temi più discussi: San Giuseppe in festa dal 22aprile al 1° maggio; Primo Maggio: a Latina Scalo la Festa di San Giuseppe Lavoratore; Festa di San Giuseppe, Sagra di Sansonessa a Caorle; Festa di San Giuseppe a Quintano: il programma dell’edizione 2026. Inizia il programma religioso della Festa di San Giuseppe Patriarca a CopertinoCOPERTINO (Lecce) - Inizia il programma religioso della Festa di San Giuseppe Patriarca a Copertino, patrono dei lavoratori in attesa del 1° maggio. corrieresalentino.it Tutta la Piccola Casa della Divina Provvidenza in festa per il Santo Cottolengo. Gli appuntamenti a BraTutta la Piccola Casa della Divina Provvidenza presente nel mondo il 30 aprile è in festa per la solennità di san Giuseppe Benedetto Cottolengo. Da 92 anni è «Il gigante della carità». Così papa Pio X ... targatocn.it Scilla, il programma della festa di San Francesco da Paola 2026 | INFO e ORARI - facebook.com facebook