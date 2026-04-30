Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ha assegnato 1,4 miliardi di euro per la continuazione dei lavori sulla ferrovia Torino-Lione, in particolare sulla sezione transfrontaliera. Si tratta di un progetto che prevede la realizzazione di una galleria lunga 57 chilometri. I lavori sono previsti terminare entro il 2033.

“Il Cipess ha assegnato 1,4 miliardi per il proseguimento dei lavori della sezione transfrontaliera della nuova tratta Torino-Lione, una galleria di 57 km”. Lo annuncia il Sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, specificando che è stato aggiornato il costo complessivo e che il fabbisogno residuo per l’Italia è di circa 2,2 miliardi di euro, di cui parte verrà finanziata dall’Unione europea. “Parliamo di un tunnel ferroviario – ricorda il senatore – il cui termine dei lavori è fissato al 31 dicembre 2033, che accelererà il trasporto tra Italia e Francia sia di merci che di persone e di cui sono già stati scavati 47 km dei 163 km di gallerie complessivi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ferrovia Torino-Lione, Morelli: assegnati nuovi fondi, previsto fine lavori nel 2033

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