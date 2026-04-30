Ferie docenti precari la Cassazione torna a decidere | cosa cambia DIRITTO IN CATTEDRA con Avv Miceli giovedì 30 aprile ore 16

Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 16.00 nuovo appuntamento in diretta su Facebook e YouTube con la rubrica giuridica di Orizzonte Scuola e l’avvocato Walter Miceli. Al centro dell’incontro, il tema delle ferie non godute dei docenti precari e la decisione attesa della Cassazione il prossimo 20 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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