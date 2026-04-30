Nel messaggio di Fatima, la Madonna affidò a Suor Lucia un invito alla riparazione come risposta al male. Questo richiamo si inserisce in un contesto di fede e devozione, evidenziando la funzione della preghiera come strumento di salvezza. La figura di Fatima è legata a una profezia che si rivolge ai credenti, sottolineando l’importanza di un impegno spirituale nel proteggersi dalle insidie del male.

Nel cuore del messaggio di Fatima batte un appello che attraversa il tempo: un atto di riparazione che la Vergine affidò a Suor Lucia come argine contro il male. Una missione di preghiera più urgente e necessaria che mai per le sorti dell’umanità. Fatima: potente preghiera raccomandata dalla Madonna per la salvezza del mondo – lalucedimaria.itSi sbaglia chi pensasse che il messaggio profetico di Fatima sia oramai superato, o chi si illudesse di combattere le battaglie di questo tempo drammatico, solo sul piano della politica e diplomazia.La Madonna a Fatima affidò alla veggente suor Lucia, e per il suo tramite a tutti noi, un potente strumento di preghiera e riparazione, oggi più urgente e necessario di allora.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Fatima e la profezia della salvezza: la potente arma spirituale che la Madonna ci ha affidato

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