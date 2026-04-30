Fano vandalismo sulla statua Il Vigilante | è la terza volta

A Fano, nella Piazzetta Cleofilo, la testa della statua Il Vigilante di Giuseppe Papagni è stata nuovamente danneggiata, segnando il terzo episodio di vandalismo contro questa scultura. L’opera, già colpita in passato, si trova ora con la testa mozzata, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo gesto.

? Cosa sapere La testa della statua Il Vigilante di Giuseppe Papagni è stata mozzata a Fano.. L'atto vandalico nella Piazzetta Cleofilo rappresenta la terza occorrenza contro l'opera.. Il danneggiamento della scultura Il Vigilante di Giuseppe Papagni nella Piazzetta Cleofilo di Fano è giunto alla sua terza occorrenza, con la testa dell’opera in ferro e cemento mozzata durante le ore notturne nei pressi della chiesa di Santa Maria del Suffragio. Il ritrovamento del danno è avvenuto per mano di Carlino Bertini, che ricopre il ruolo di priore della Confraternita del Suffragio, il quale ha immediatamente informato l’autore dell’opera dopo aver constatato l’atto vandalico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano, vandalismo sulla statua Il Vigilante: è la terza volta Notizie correlate Ancora vandalismo contro l’Uomo Comune di Clet, statua decapitata e gettata in ArnoAncora un atto vandalico contro l’Uomo Comune, l’opera dell’artista Jean-Marie Clet Abraham.