Francesco Paolantoni indica i The Jackal conduttori al posto di Stefano De Martino a Stasera tutto è possibile

Francesco Paolantoni ha rivelato in un'intervista a Fanpage.it le sue possibili scelte per la conduzione di Stasera tutto è possibile dopo l'assenza di Stefano De Martino. Ha suggerito che i conduttori potrebbero essere i membri dei The Jackal, come Ciro Priello e Fabio Balsamo, oppure una combinazione con altri comici come Gianluca Fru e Aurora Leone. La proposta si basa su una possibile staffetta tra i vari interpreti del panorama televisivo e dello spettacolo.

Francesco Paolantoni nell'intervista a Fanpage.it indica i The Jackal al posto di Stefano De Martino alla conduzione di Stasera tutto è possibile: "Ciro Priello e Fabio Balsamo, o magari tutti e quattro insieme con Gianluca Fru e Aurora Leone. Si era pensato anche a Gigi e Ross, ma è difficile".🔗 Leggi su Fanpage.it

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