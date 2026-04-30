Durante la conferenza stampa per il prossimo incontro contro il Napoli, Cesc Fabregas ha parlato anche della recente partita tra Psg e Bayern Monaco. Il giocatore ha descritto l’evento come un esempio di come si stia evolvendo il calcio attuale, definendolo una vera e propria “goduria”. Ha aggiunto di aver tratto molte lezioni da quella sfida, senza entrare in dettagli specifici.

Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Napoli, Cesc Fabregas ha avuto modo di commentare Psg–Bayern, affermando di aver imparato molto. Magari anche su come piazzare la difesa direttamente a Monza, chi lo sa. Fabregas su Psg-Bayern: “Ho imparato moltissimo”. Ha detto Fabregas: Ha visto Psg-Bayern, per molti la partita più spettacolare del secolo. cosa ne pensa? “Se sei l’allenatore di una delle due squadre probabilmente soffri di più, ma da spettatore, quando ti aspetti una grande partita. non immaginavo di assistere a qualcosa del genere. Penso di aver visto la miglior gara della mia vita: è anche un segnale di dove sta andando il calcio moderno.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabegras: “Psg-Bayern è il segnale di dove sta andando il calcio moderno, è stata una goduria”

PSG vs Bayern Munich Extended Highlights 4 November 2025 All Goals & Key Moments

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