estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 30 aprile 2026

Oggi, giovedì 30 aprile 2026, vengono comunicate le estrazioni dei principali giochi numerici come Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I risultati vengono diffusi in tempo reale e rappresentano l’evento di attesa per molti giocatori che verificano i numeri estratti. L’estrazione riguarda una vasta partecipazione di italiani che seguono con interesse gli esiti di queste lotterie. Tutti i numeri vincenti vengono resi pubblici appena disponibili.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 30 aprile 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 69 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 30 aprile 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live.🔗 Leggi su Tpi.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 3 Aprile 2026

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