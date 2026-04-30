Estrazioni Lotto 30 Aprile 2026 | Numeri Vincenti oggi in diretta SuperEnalotto e 10eLotto

Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 30 aprile 2026 sono state effettuate oggi e i numeri vincenti sono disponibili in tempo reale. Gli appassionati hanno potuto verificare subito le proprie schedine e scoprire se hanno centrato qualche ambata o combinazione vincente. Qui si trovano tutti i numeri estratti, aggiornati immediatamente dopo l’estrazione, per permettere a chi ha giocato di controllare facilmente i risultati.

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