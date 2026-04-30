Estrazioni del Lotto di giovedì 30 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Giovedì 30 aprile 2026 si è tenuta l'estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati estratti numeri che hanno partecipato alla sessione, con risultati pubblicati subito dopo la conclusione dell’estrazione. Le combinazioni vincenti di questa giornata sono state rese note attraverso i canali ufficiali e sono ora disponibili per consultazione. La pubblicazione dei numeri rappresenta l’ultimo passo di questa estrazione, che coinvolge numerosi giocatori in tutta Italia.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di giovedì 30 aprile 2026: I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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